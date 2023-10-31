Перший замах, – Євгенія Емеральд заявила, що її намагалися вбити

Військова Євгенія Емеральд повідомила, що її колишній чоловік спробував скоїти перший замах на вбивство. Всі події зафіксували та передали до поліції.

Євгенія Емеральд в інстаграм-сторіз розповіла, що продовжує потерпати від дій колишнього чоловіка та його оточення. Днями він начебто намагався вчинити замах на вбивство – на неї та її охоронця.

Дивіться також Євгенія Емеральд пройшла детектор брехні після заяв про домашнє насильство

На Євгенію Емеральд вчинили замах на вбивство

Військова відмовилась від подробиць, але запевнила, що всі факти зафіксовані та передані до поліції. Вона додала, що не очікує жалості до себе – жінка знає, на що пішла, та готова до всіх викликів.

Учора Стипанюк і його компашка намагалися здійснити перший замах на вбивство. На мене і мого охоронця. Подробиць я розповідати не буду, з нами все добре. Також усе вже на експертизі, заяви написані. Просто люди, щоб ви розуміли – ціна правди. Але ми боремося і не зупинимося. Ми переможемо це зло. Все вже зафіксовано і знаходиться в поліції,

– сказала Євгенія Емеральд.

Снайперка також розповіла, що на зйомки одного з інтерв'ю запросила дівчину, яка теж стала жертвою Євгена Стипанюка. Вона погодилась розповісти свою історію, але тепер почала отримувати погрози. Євгенія показала скриншот листування з невідомим, який погрожує розправою.

"Прийшла відважна дівчина, яка стала жертвою Євгена Стипанюка. Переслідування, погрози, а також потім він на двох сексуальних ресурсах виставив її фотографії. Вона про все це відверто розповіла. Про цей запис не знав ніхто, але вже наступного дня ця дівчина отримала перші погрози. Усі заяви написані, дівчина під охороною, а якщо з нею, не дай Боже, щось станеться, ми всі будемо знати, хто до цього причетний", – зауважила Емеральд.



Євгенія Емеральд / Фото з інстаграм-сторіз

Євгенія Емеральд зізналась про домашнє насильство: коротко