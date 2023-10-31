Евгения Эмеральд в инстаграм-сториз рассказала, что продолжает страдать от действий бывшего мужа и его окружения. На днях он якобы пытался покушаться на убийство – на нее и ее охранника.

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На Евгению Эмеральд покушался на убийство

Военная отказалась от подробностей, но заверила, что все факты зафиксированы и переданы в полицию. Она добавила, что не ожидает жалости к себе – женщина знает, на что пошла, и готова ко всем вызовам.

Вчера Стипанюк и его компашка пытались совершить первое покушение на убийство. На меня и моего телохранителя. Подробностей я рассказывать не буду, с нами все хорошо. Также все уже на экспертизе, заявления написаны. Просто люди, чтобы вы понимали – цена правды. Но мы боремся и не остановимся. Мы победим это зло. Все уже зафиксировано и находится в полиции,

– сказала Евгения Эмеральд.

Снайпер также рассказала, что на съемки одного из интервью пригласила девушку, которая тоже стала жертвой Евгения Стипанюка. Она согласилась рассказать свою историю, но теперь стала получать угрозы. Евгения показала скриншот переписки с неизвестным, угрожающим расправой.

"Пришла отважная девушка, ставшая жертвой Евгения Стипанюка. Преследования, угрозы, а также потом он на двух сексуальных ресурсах выставил ее фотографии. Она обо всем этом откровенно рассказала. Об этой записи не знал никто, но уже на следующий день эта девушка получила первые угрозы. Все заявления написаны, девушка под охраной, а если с ней, не дай Бог, что-то случится, мы все будем знать, кто к этому причастен", – заметила Эмеральд.



Евгения Эмеральд / Фото с инстаграм-сториз

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