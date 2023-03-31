Я вчила її стріляти, – Євгенія Емеральд розповіла про дружбу з Лесею Нікітюк

За час війни снайперка Євгенія Емеральд познайомилася з багатьма артистами – Ярмаком, Колею Сєргою, Тіною Кароль, однак найбільш тепло відгукується про Лесю Нікітюк. Вона назвала телеведучу "максимальною патріоткою".

Вагітну Євгенію Емеральд часто критикують за піар і бажання пробратися в шоу-бізнею, але знаменитості самі зав'язують дружбу з нею. Як-от Леся Нікітюк.

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Снайперка Емеральд про дружбу з Лесею Нікітюк

Снайперка пригадала, як в одному з випусків тревел-шоу "LeМаршрутка" вчила телеведучу стріляти. Тож захопилася не тільки її патріотизмом та енергією, а й потенціалом "знищувати кацапів".

Леся – це моя любов. Це такий світлячок, це дівчинка-енергія, яка теж дуже багато допомагає. Максимальна наша патріотка, ми дуже багато з нею сміємось. Я її обожнюю. Я вчила її стріляти, і в неї всі шанси, щоб знищувати кацапів. Вона дуже добре стріляє. Я навіть позивний їй вигадала – Кобра,

– пожартувала Євгенія Емеральд.

Євгенія Емеральд з Лесею Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої

Крім того, снайперка Жанна д'Арк тепло відгукується про Тіну Кароль. Співачка радиться з нею з приводу допомоги ЗСУ, але подругою вона її не вважає.

"У нас з Тіною чудові стосунки. Ми познайомилися – Тіна запропонувала свою дружбу, а я погодилася. Дуже часто ми спілкуємося щодо допомоги, бо Тіна постійно допомагає, консультується, що саме потрібно на фронт. Я підтримала її проєкт, колекцію одягу. Була дуже гарна фотосесія. Вона хороша знайома, подруг у мене мало – дві або три", – поділилася Євгенія Емеральд.