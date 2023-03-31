Беременную Евгению Эмеральд часто критикуют за пиар и желание проникнуть в шоу-бизнес, но знаменитости сами завязывают дружбу с ней. Например, Леся Никитюк.
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Снайперша Эмеральд о дружбе с Лесей Никитюк
Снайперша вспомнила, как в одном из выпусков тревел-шоу "LeМаршрутка" учила телеведущую стрелять. Так что восхитилась не только ее патриотизмом и энергией, но и потенциалом "уничтожать кацапов".
Леся – это моя любовь. Это такой светлячок, это девочка-энергия, которая тоже очень много помогает. Максимальная наша патриотка, мы очень многое с ней смеемся. Я ее обожаю. Я учила ее стрелять, и у нее все шансы уничтожать кацапов. Она очень хорошо стреляет. Я даже позывной ей придумала – Кобра,
– пошутила Евгения Эмеральд.
Евгения Эмеральд с Лесей Никитюк / Фото из инстаграма телеведущей
Кроме того, снайперша Жанна д'Арк тепло отзывается о Тине Король. Певица советуется с ней по поводу помощи ВСУ, но подругой она ее не считает.
"У нас с Тиной отличные отношения. Мы познакомились – Тина предложила свою дружбу, а я согласилась. Очень часто мы общаемся по поводу помощи, потому что Тина постоянно помогает, консультируется, что именно нужно на фронт. Я поддержала ее проект, коллекцию одежды. Была очень хорошая фотосессия. Она хорошая знакомая, подруг у меня мало – две или три", – поделилась Евгения Эмеральд.
- Напомним, после свадьба на передовой Тина Кароль написала Евгении Эмеральд и предложила женскую дружбу. Певица будто восхищается такими женщинами, а их историю любви с Евгением рассказала на одном из своих концертов.
- Кроме того, в феврале Евгения Эмеральд снялась в нарядах из коллекции Тины Кароль и бренда One by One – платьях, кардиганах и колготах с надписями "ЗСУ". Часть денег из каждой приобретенной вещи идет на термобелье для военных девушек на фронте.