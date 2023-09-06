Видалила всі його фото: снайперка Емеральд відповіла на чутки про розлучення з чоловіком
Джерело:Євгенія Емеральд
Снайперка Євгенія Емеральд натякнула на складні стосунки з чоловіком. Вона видалила усі фото зі сторінки та прокоментувала чутки про розлучення.
Українська військова та снайперка Євгенія Емеральд та її чоловік через місяць мали б святкувати річницю шлюбу. Та фани помітили, що "Жанна д'Арк" видалила усі фото з коханим.
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Євгенія Емеральд відповіла на чутки
Це спричинило чутки про те, що снайперка розлучається з чоловіком. Жінка відповіла на них в інстаграм-сторіз. Євгенія натякнула про проблеми у шлюбі, але зауважила, що розповість пізніше.
Усі питання щодо чоловіка. Я обов'язково колись розповім. Всьому свій час. Зараз не хочу. Зараз я живу життя і вчуся знову бути щасливою. Додам лише те, що не все те золото, що блищить. Не вірте очам своїм,
– написала Емеральд.
Євгенія Емеральд про чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про стосунки Євгенії з чоловіком
10 липня 2022 року Євгенія дистанційно (вони служили в різних місцях) познайомилась з майбутнім чоловіком – Євгеном Степанюком. Вже наступного дня військовий поїхав знайомитися з донькою Євгенії. У них відбувались побачення та чимало романтичних моментів, а вже в жовтні пара зіграла весілля на фронті.
Через тиждень захисниця зізналась, що вагітна. Виявилося, що "Жанна д'Арк" при надії перебувала на фронті 2 місяці. 14 квітня вона стала мамою вдруге.