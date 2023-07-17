Як виявилось, батьки назвали дівчинку на честь однієї із грецьких богинь. В коментарях підписники вже встигли висловити свої думки щодо цього.

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Євгенія Емеральд про ім'я для доньки

Захисниця повідомила, що назвала дочку Афіна. Відомо, що так звали грецьку богиню.

Богиня справедливої війни, військової стратегії та мудрості,

– написала під відео мама.

Реакція підписників

Здебільшого користувачі соцмереж в захваті від імені тримісячної дівчини. Вони переконані, що воно чудово їй підходить:

"Дуже красиве та сильне ім'я";

"Які часи, таке й ім'я";

"Ім'я дуже гарне та сильне";

"Чудове ім'я чудесної дівчинки";

"Дуже класне ім'я";

"Яке гарне ім'я".

Втім, деякі з коментаторів вважають, що не слід було обирати таке ім'я, яке асоціюється з війною: "Залізна леді. Навіщо дитину з війною пов'язувати. Діти – це ніжність, легкість".

Зазначимо, 14 квітня снайперка Євгенія Емеральд стала мамою вдруге. Вона тривалий час приховувала свою дівчинку від публіки та не поспішала показувати її обличчя. Однак через два місяці після пологів військова нарешті познайомила дівчинку з підписниками.

До того ж Євгенія розповіла, що її пологи були партнерськими. Чоловік-військовий приїхав з фронту лише на 12 днів. Як поділилася захисниця, вони довго налаштовувалися на партнерські пологи та не пошкодували про своє рішення. Подружжю сподобалося й тепер вони мріють ще про сина.

Окрім цього, Євгенія з чоловіком Євгеном Стипанюком виховують ще старшу доньку Жасмін. Дівчина не з'являється в соцмережах у мами, бо не хоче публічності.