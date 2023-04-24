Євгенія Емеральд розчулила кадрами, як проводжає чоловіка на фронт: що він сказав донечці

Снайперка Євгенія Емеральд вже провела свого чоловіка-військового на фронт та показала чуттєві кадри. Перед виходом з дому молодий тато зворушливо попрощався з новонародженою донечкою.

Військовослужбовець зміг побути з рідними усього 12 днів. Євген Стипанюк отримав відпустку, щоб бути поруч з дружиною під час пологів.

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Емеральд провела чоловіка на фронт

Тепер військовий був змушений їхати назад на службу. У Instagram-Stories Євгенія Емеральд розчулила кадрами з коханим та донькою.



Чоловік Євгенії Емеральд з новонародженою донькою / Фото з її інстаграм-сторіс

Вона провела чоловіка на фронт та написала, що його дуже не вистачатиме. "Бережи себе, ми на тебе чекаємо...", – зазначила Емеральд.

Також захисниця поділилася милим відео, де Євген тримав на руках новонароджену донечку та ніжно притискав до себе на прощання.



Чоловік Емеральд прощається з донькою / Фото з її інстаграм-сторіс

Тато звернувся до новонародженої доньки

У своєму Instagram Євген Стипанюк показав світлину, на якій цілує маленьку доньку, якій лише 10 днів. Він зворушливо звернувся до неї та зізнався у любові.

Боже, як я люблю тебе моя донечка. Ти тільки народилася, а мені вже час тебе покидати. Але ти знай – прийде перемога і ми будемо назавжди з тобою, моя люба дівчинко,

– написав татко.



Євген Стипанюк попрощався з донькою перед від'їздом / Фото з його інстаграм-сторіс

Він також подякував дружині Євгенії Емеральд за доньку.

До слова, Євгенія Емеральд вдруге стала мамою 14 квітня. На пологах поруч з нею був чоловік-військовий Євген, якого відпустили з фронту. Як зізналася захисниця, коли коханий був поруч, їй народжувати було легко.

Подружжя вже мріє знову стати батьками, але вже хлопчика. До речі, ім'я новонародженої дівчинки пара поки не поспішає розсекречувати, лише натякає, що воно дуже символічне.