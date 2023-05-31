Дівчинці виповнилося 11 років. Раніше Емеральд зізналася, що Жасмін забороняє показувати її в блозі.

До теми Снайперка Євгенія Емеральд показала, на скільки схудла після пологів: "Важу менше, ніж до війни"

Молода мама показала свою дорослу доньку та назвала її "чарівною квіточкою". На честь іменин Жасмін навіть дозволила опублікувати спільне фото.



Евгенія Емеральд показала фото доньки / Фото з її інстаграм-сторіс

"У принцеси Жасмін сьогодні день народження", – повідомила Емеральд. Вона зазначила, що донька не любить, коли Євгенія публікує її фото з соцмережах, але в особливе свято зробила виключення.



Евгенія Емеральд з донькою Жасмін / Фото з її інстаграм-сторіс

Що відомо про доньку Емеральд: останні новини

Донька Євгенія Емеральд лиш влітку минулого року повернулась до Києві. Снайперка "Жанна д'Арк" раніше розповіла, як дівчинка відреагувала на новину про вагітність мами.

Крім того, 11-річна Жасмін добре ладнає з вітчимом Євгеном. Вона часто звертається до нього з проханнями та листується. "Мені здається, що Жасмін його любить більше, ніж мене", – зізнавалася Ємераль.

Цікаво, що Емеральд не розповідала доньці, що пішла на фронт добровольцем. Жасмін до повернення в Україну не дуже знала, що таке війна. Лише в травні військова змогла зпевршез початку війни зустрітися з Жасмін.

Додамо, що 14 жовтня Євгенія Емеральд вийшла заміж за коханого Євгена, з яким познайомилася на війні. Наприкінці того ж місяця захисниця повідомила про вагітність. Близько 2 місяців вона була на фронті при надії і лише взимку офіційно пішла в декрет і почала готуватися до пологів. Вже всередині квітня снайперка стала мамою.