Євген Синельников зізнався, що думає про Тодоренко та її "розбір гардеробу" у час війни

Український режисер Євген Синельников вижив завдяки зеленому коридору під Києвом і зараз розповів, як пройшли 2 тижні його заточення, а також поділився думками про свою ексколегу Регіну Тодоренко. Жінка багато років була ведучою програми "Орел і Решка".

Незадовго після початку війни Росії в Україні Регіна Тодоренко "засумувала", і щоб поліпшити настрій підписникам, влаштувала популярний "розбір гардеробу" в інстаграмі. Тобто показала, що вона одягає та які речі між собою поєднує.

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Євген Синельников і Регіна Тодоренко / Фото з відкритих джерел

Фанати Тодоренко, чималий відсоток яких перебуває в Україні під обстрілами, були обурені цинізмом ведучої, яка раніше просила миру та припинення війни в країні, не визнаючи Росію агресором.

Ведучий шоу "Слава+" Дьомін запитав у Євгена, що той думає про цю ситуацію. Адже багато років Регіна Тодоренко, Леся Нікітюк та Євген Синельников подорожували і працювали в шоу "Орел і решка".

Я не бачив всіх цих речей, але я думаю, що це робила якась людина, яка займається її інстаграмом. Особисто мені вона надиктувала кілька голосових повідомлень в сльозах, казала: "Тримайтесь, я вас благаю!". Але це така, звичайно, спроба відмити себе, і при цьому розповідати про гардероб… Ну, низько. Низько. Це правда,

– сказав режисер.

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Додамо, що Євген Синельников 2 тижні перебував під Києвом з сином та мамою. Навколо їхнього будинку велись бої і до них заходили окупанти. Через відсутність електрики з ним не міг зв'язатись близький друг Євгена – Антон Птушкін, теж ексколега шоу "Орел і решка". Згодом стало відомо, що Синельникову з сім'єю вдалось вибратись по зеленому коридору у безпечне місце, проте його сусідам ні – їх вбили росіяни.