Євген разом із сім'єю ховався від обстрілів у підвалі недобудованого будинку на Київщині. Навколо них були справжнє пекло. Через воєнні дії чоловік не міг вивезти рідних у безпечне місце.

Раніше ми писали Головний режисер "Орла та решки" понад добу не виходить на зв'язок, – Птушкін

Антон Птушкін про Євгена Синельникова

Антон та головний режисер програми "Орел і решка" добре товаришують. Євген розповідав другові, що в будинок сусідів випустили ракету, у будинку Синельникова вибило всі вікна та двері. Евакуйовуватися було дуже небезпечно, оскільки навколо постійно постріли. Через бойові дії в будинку не було електроенергії, тому Євген не міг зарядити телефон. Ймовірно, через це з ним не було зв'язку.

Ввечері 9 березня Птушкін повідомив, що його другу разом із сім'єю вдалося евакуюватися. Сусіди режисера, на жаль, загинули від рук окупантів.

Женя Синельников живий і сьогодні евакуювався разом із сім'єю. Його сусіди загинули,

– написав Птушкін у телеграмі.

Зазначимо, режисер Алан Бадоєв вранці 9 березня повідомляв, що Євген з маленьким сином, родичами та ще мінімум 5 дітьми перебуває в оточенні російських солдатів у Бучі. Їх не випускали та не давали гуманітарний коридор.

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