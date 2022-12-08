З Оленою, як і з Наталією, Євген Синельников навчався в університеті культури. Вона генеральна продюсерка тревел-шоу "Орел і решка", а він працював там режисером-постановником і ведучим. Як з'ясувалося, саме через проєкт їхній шлюб тріщав по швах.

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Чому Євген Синельников розлучився з першою дружиною

Шоумен каже, що через регулярні зйомки вони з Оленою не бачилися місяцями й тому стали одне одному чужі.

"Решка" – такий проєкт, коли ти з року дев'ять місяців десь. У тебе інше життя. І коли це інше життя 10 років… Наче ми подружжя, але вже майже чужі люди. Вона на Мальдівах, я в Японії. Після цього я в Мексику, вона кудись ще. Перетнулися в Україні, "як ти, що ти" і знову роз'їхалися. В один час ми зрозуміли, що вже живемо різними життями. Навіщо це штучно продовжувати?

– чесно пояснив Євген Синельников.

Євген Синельников з першою дружиною Оленою / Фото з соцмереж

Як Євген Синельников одружився вдруге

На диво, після розриву з Оленою він повернувся до свого університетського кохання – Наталії Кліпи. "Було щось між нами ще в інституті, але тоді були дурні, не відчули, не зрозуміли, що це справжнє кохання", – каже Синельников.

Цікаво, що для Наталії це теж другий шлюб. У першому вона народила сина Тимура та доньку Агнію, які швидко потоваришували з сином режисера. Ба більше, саме Олексій підганяв батька з весіллям, бо хотів називати продюсерку мамою. Тож пропозицію він зробив просто під час окупації в Бучі.

Льоха Тимура почав називати братом, а Агнію сестрою ще задовго до пропозиції. Мені син каже: "Коли ти вже одружишся з Наталкою, я хочу називати її мамою",

– здивував Євген Синельников.

Євген Синельников з другою дружиною Наталією / Фото з інстаграму режисера

Зазначимо, син режисера Олексій теж пережив окупацію Бучі, адже Синельников вивіз сім'ю з Києва, бо думав, що в передмісті безпечніше. Після евакуації хлопець виїхав за кордон разом з мамою Оленою, зірковий батько не бачив його більш як пів року.

"Майже пів року не відчував його запаху. Але ми обидва впевнені, що вже скоро! Скоро буде перемога! І святкувати її будемо довго, гучно і всі разом! А поки люблю дистанційно", – писав Євген Синельников в інстаграмі.