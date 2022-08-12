Якщо киянка Наташа Корольова тишком-нишком сидить у росії й замовчує війну в Україні, то її чоловік-стриптизер Тарзан (справжнє ім'я – Сергій Глушко) відкрито підтримує так звану "спецоперацію" владіміра путіна та геноцид українського народу. Тож Ірина Білик не змовчала і нагадала його тещі, що він г*мно.

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Ірина Білик назвала Тарзана г*мном, а його теща зааплодувала

Маму гастролерки Наташі Корольової Ірина Білик представила своєю подругою, але здивувалася, що та прийшла на її концерт у Маямі. Зі сцени вона назвала Тарзана г*мном і похвалила Людмилу Поривай за патріотичну позицію.

Ви чарівна, не дивлячися на те, що ваш зять виявився г*мном. Я і всі українці знають, що ви всім серцем підтримуєте саме Україну. Якби побільше таких матусь було там, за кордоном, ви розумієте, де саме, думаю, що ми всі жили б у мирі, любові,

– заявила співачка зі сцени.

Після цих слів Ірина Білик передала мікрофон мамі Наташі Корольової, і та публічно зізналася, що, на відміну від своєї доньки, усім серцем переживає за рідну Україну.

Я дуже переживаю. У мене всі рідні – моя сестричка, мої онуки, мої племінники, – в Україні. Я серцем і душею з ними завжди – кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі прийшли подивитися на наших зірок, які віддають своє серце, душу, співають стільки років і вірні нашій неньці Україні. Слава Україні,

– виголосила пані Людмила.

Цікаво, що на благодійний концерт на підтримку України Людмила Поривай прийшла у патріотичному образі – у жовтій сукні та з блакитним шаликом.

Нагадаємо, Людмила Поривай – диригентка, телеведуча та заслужена артистка України. Вона відкрито підтримує Батьківщину у США, де живе вже кілька років – одягає вишиванку на Великдень і позує з синьо-жовтим прапором.