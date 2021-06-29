Євген Ковтуненко з "Холостячки" побував на Leopolis Jazz Fest 2021

Учасник першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Євген Ковтуненко приїхав до Львова на Leopolis Jazz Fest 2021. Чоловік зізнався, що раніше він рідко слухав джаз, а тепер точно додасть джазові композиції у свій плейлист.

Євген Ковтуненко приїхав на фестиваль за запрошенням одного зі спонсорів – Borjomi. Чоловік зізнався, що вперше на такому заході, проте йому дуже сподобалося. В особистому блозі в інстаграмі Євген ділився найяскравішими моментами з Leopolis Jazz Fest, а в ексклюзивному коментарі для Showbiz 24 відповів на декілька цікавих запитань.

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Напередодні завершальних концертів цьогорічного фестивалю прибиральниця в готелі викинула пропускний браслет Євгена Ковтуненка. Проте чоловік не засмутився. Він придбав новий квиток, адже взагалі не хотів пропускати ще 2 виступи неперевершених музикантів.

Євген Ковтуненко про Leopolis Jazz Fest

Юрист поділився, що він інколи слухає 2 радіостанції, які транслюють джазову музику, проте йому подобається не все.

У мене немає улюблених артистів, але вперше приїхавши сюди і слухаючи цю музику наживо, я зрозумів, що це неабияке задоволення,

– розповів Євген.

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Ковтуненко додав, що найбільше на Leopolis Jazz Fest йому припали до душі драйвові концерти. Він не дуже любить романтичну музику, тому такі виступи сподобалися менше.

Ми поспілкувалися з Євгеном після концерту Pianoбой, від якого він був в захваті: "Я не знав, що сьогодні виступатиме Pianoбой, бо не подивився програму останнього дня. Взагалі в цей час мав бути в Києві, але вчора вирішив залишитися. Був приємно здивований, коли почув гру Дмитра Шурова. Дуже круто!".

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Ковтуненко розповів, що у другий день фестивалю він грав діджей-сет в одній з лаундж-зон біля головної сцени імені Едді Рознера. Це була одна з його мрій, тому Євген неабияк задоволений.

Я скомпонував попмузику з джазом. Почав свій діджей-сет саме в ритмі фестивалю,

– зізнався чоловік.

Євген Ковтуненко про Львів

Під час цієї мандрівки до стародавнього Львова Євген часто поширював різні фото та відео з центральної частини міста. Ковтуненко поділився, що проводив вихідні лише на площі Ринок і на території фестивалю.

Там багато ресторанів, які хочу відвідати, зустрічаю знайомих. В мене немає можливості виїхати кудись за площу,

– поділився Ковтуненко.

Також чоловік додав, що у Львові його часто впізнають та просять сфотографуватися: "В Києві такого ажіотажу немає. Я навіть розгублююся трішки".