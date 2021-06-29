Евгений Ковтуненко приехал на фестиваль по приглашению одного из спонсоров – Borjomi. Мужчина признался, что впервые на таком мероприятии, однако ему очень понравилось. В личном блоге в инстаграме Евгений делился самыми яркими моментами с Leopolis Jazz Fest, а в эксклюзивном комментарии для Showbiz 24 ответил на несколько интересных вопросов.

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Накануне заключительных концертов фестиваля уборщица в отеле выбросила пропускной браслет Евгения Ковтуненко. Однако мужчина не расстроился. Он приобрел новый билет, ведь вообще не хотел пропускать еще 2 выступления непревзойденных музыкантов.

Евгений Ковтуненко о Leopolis Jazz Fest

Юрист поделился, что он иногда слушает 2 радиостанции, которые транслируют джазовую музыку, однако ему нравится не все.

У меня нет любимых артистов, но впервые приехав сюда и слушая эту музыку вживую, я понял, что это огромное удовольствие,

– рассказал Евгений.

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Ковтуненко добавил, что больше всего на Leopolis Jazz Fest ему пришлись по душе драйвовые концерты. Он не очень любит романтическую музыку, поэтому такие выступления понравились меньше.

Мы пообщались с Евгением после концерта Ріаnобой, от которого он был в восторге: "Я не знал, что сегодня будет выступать Ріаnобой, потому что не посмотрел программу последнего дня. Вообще в это время должен был быть в Киеве, но вчера решил остаться. Был приятно удивлен, когда услышал игру Дмитрия Шурова. Очень круто!".

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Ковтуненко рассказал, что во второй день фестиваля он играл диджей-сет в одной из лаундж-зон у главной сцены имени Эдди Рознера. Это было одно из его мечтаний, поэтому Евгений изрядно доволен.

Я скомпоновал поп-музыку с джазом. Начал свой диджей-сет именно в ритме фестиваля,

– признался мужчина.

Евгений Ковтуненко о Львове

Во время этого путешествия в древний Львов Евгений часто публиковал различные фото и видео из центральной части города. Ковтуненко поделился, что проводил выходные только на площади Рынок и на территории фестиваля.

Там много ресторанов, которые хочу посетить, встречаю знакомых. У меня нет возможности уехать куда-то за площадь,

– поделился Ковтуненко.

Также мужчина добавил, что во Львове его часто узнают и просят сфотографироваться: "В Киеве такого ажиотажа нет. Я даже теряюсь немного".