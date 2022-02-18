Євген Кот назвав свій найбільший гонорар та зізнався, про що зараз мріє

Український танцівник та суддя шоу "Україна має талант" Євген Кот вперше зізнався, що найбільше зараз мріє про дітей. Також він розповів про чималий гонорар, який отримав за кордоном.

Успішний український хореограф Євген Кот працював танцівником у балетах багатьох зірок та здобув чималий досвід. Він поділився, що одного разу навіть виступав напідпитку.

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Євген Кот поділився зізнаннями

Танцівник зізнався, що тоді їхній виступ не був запланований.

Якось ми виступали напідпитку. Ми не мали тоді працювати, і випили трохи пива. Це було дуже погано,

– розповів Євген Кот.

Артист розсекретив і свій найбільший гонорар. Його Євген Кот отримав не в Україні.

"Це корпоративи, які були за кордоном. Декілька тисяч доларів за виступ", – поділився він.

Також хореограф зізнався, що зараз він найбільше мріє про дитину.



Євген Кот з дружиною / Фото з інстаграму Євгена Кота

Чому в Євгена Кота та його дружини немає дітей