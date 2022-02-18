Успішний український хореограф Євген Кот працював танцівником у балетах багатьох зірок та здобув чималий досвід. Він поділився, що одного разу навіть виступав напідпитку.

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Євген Кот поділився зізнаннями

Танцівник зізнався, що тоді їхній виступ не був запланований.

Якось ми виступали напідпитку. Ми не мали тоді працювати, і випили трохи пива. Це було дуже погано,

– розповів Євген Кот.

Артист розсекретив і свій найбільший гонорар. Його Євген Кот отримав не в Україні.

"Це корпоративи, які були за кордоном. Декілька тисяч доларів за виступ", – поділився він.

Також хореограф зізнався, що зараз він найбільше мріє про дитину.



Євген Кот з дружиною / Фото з інстаграму Євгена Кота

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