Успішний український хореограф Євген Кот працював танцівником у балетах багатьох зірок та здобув чималий досвід. Він поділився, що одного разу навіть виступав напідпитку.
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Євген Кот поділився зізнаннями
Танцівник зізнався, що тоді їхній виступ не був запланований.
Якось ми виступали напідпитку. Ми не мали тоді працювати, і випили трохи пива. Це було дуже погано,
– розповів Євген Кот.
Артист розсекретив і свій найбільший гонорар. Його Євген Кот отримав не в Україні.
"Це корпоративи, які були за кордоном. Декілька тисяч доларів за виступ", – поділився він.
Також хореограф зізнався, що зараз він найбільше мріє про дитину.
Євген Кот з дружиною / Фото з інстаграму Євгена Кота
Чому в Євгена Кота та його дружини немає дітей
- Наталія Татаринцева змалечку займалась спортом. У підлітковому віці вона виступала у складі олімпійської збірної, де мало не щодня була у стресовому стані.
- Через хвилювання та адреналін у Наталії змінився гормональний фон, тому поки що вона не може завагітніти, хоч так само мріє про малюка.
- Євген Кот підтримує кохану. "Він мені сказав: "Ти знаєш, мені все одно. Ми зробимо цю дитину чи самі, чи іншим шляхом. У нас все буде, я з тобою". Ці слова заспокоїли мене як жінку", – розповідала гімнастка.