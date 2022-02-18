Успішний український хореограф Євген Кот працював танцівником у балетах багатьох зірок та здобув чималий досвід. Він поділився, що одного разу навіть виступав напідпитку.

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Євген Кот поділився зізнаннями

Танцівник зізнався, що тоді їхній виступ не був запланований.

Якось ми виступали напідпитку. Ми не мали тоді працювати, і випили трохи пива. Це було дуже погано,
– розповів Євген Кот.

Артист розсекретив і свій найбільший гонорар. Його Євген Кот отримав не в Україні.

"Це корпоративи, які були за кордоном. Декілька тисяч доларів за виступ", – поділився він.

Також хореограф зізнався, що зараз він найбільше мріє про дитину.


Євген Кот з дружиною / Фото з інстаграму Євгена Кота

Чому в Євгена Кота та його дружини немає дітей

  • Наталія Татаринцева змалечку займалась спортом. У підлітковому віці вона виступала у складі олімпійської збірної, де мало не щодня була у стресовому стані.
  • Через хвилювання та адреналін у Наталії змінився гормональний фон, тому поки що вона не може завагітніти, хоч так само мріє про малюка.
  • Євген Кот підтримує кохану. "Він мені сказав: "Ти знаєш, мені все одно. Ми зробимо цю дитину чи самі, чи іншим шляхом. У нас все буде, я з тобою". Ці слова заспокоїли мене як жінку", – розповідала гімнастка.