Успешный украинский хореограф Евгений Кот работал танцором в балетах многих звезд и получил немалый опыт. Он поделился, что однажды даже выступал под хмельком.

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Евгений Кот поделился признаниями

Танцор признался, что тогда их выступление не было запланировано.

Как-то мы выступали в нетрезвом виде. У нас тогда не было работы, и выпили немного пива. Это было очень плохо,

– рассказал Евгений Кот.

Артист рассекретил и свой самый большой гонорар. Его Евгений Кот получил не в Украине.

"Это корпоративы, которые были за границей. Несколько тысяч долларов за выступление", – поделился он.

Также хореограф признался, что сейчас он больше всего мечтает о ребенке.

Евгений Кот с женой / Фото из инстаграма Евгения Кота

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