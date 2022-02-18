Український співак Wellboy (Антон Вельбой), що став відомим завдяки хіту "Гуси" та Нацвідбору на Євробачення, дав нове інтерв'ю. У ньому він розповів про життя, яке значно змінилось через його популярність.

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Wellboy про маму

Нещодавно Антон забрав до столиці свою маму, яка раніше жила в селі. Тепер вона мешкає у квартирі разом з зірковим сином.

Мама взагалі кайфує. Але всі сільські звички лишилися. Там з ранку встаєш, насамперед не вмиваєшся, не чистиш зуби, а виходиш у двір і відкриваєш курей, насипаєш їм зерна. Вона нарешті вільна від цього, але ще не звикла до міста,

– поділився артист.



Wellboy / Фото з інстаграму Wellboy

Зазначимо, що до популярності Wellboy причетний не тільки його продюсер Юрій Бардаш, але й Тіна Кароль. Саме вона побачила у співаку потенціал та погодилась стати спонсором його першої пісні "Гуси".

Wellboy про стосунки з дівчатами

Зірка зізнався, що отримує багато повідомлень від дівчат. Але ще не готовий до серйозних стосунків.

Думав і навіть носив на безіменному пальці колечко. Сам собі купив, щоби дівчатка не приставали. І мені його на зйомці "Вечірнього" кварталу зламав Женя Кошовий, обіцяв купити нове,

– розповів Wellboy.

Юнак додав, що навмисне з дівчатами не знайомиться: "Ні, я звик, що це якось все відбувається само собою".