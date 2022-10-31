"О 5 ранку був введений воєнний стан": Євген Кот припустив, що Яма незаконно виїхав з України

Переможець "Танців з зірками" та суддя "Танці. World of dance" Євген Кот не виїхав з України й активно волонтерить. Тож не розуміє Влада Яму, котрий дременув ще 24 лютого. Він його не засуджує, але припускає, що за кордоном колега опинився незаконно.

34-річний Євген Кот піде на фронт, якщо отримає повістку, але розуміє, що не всі чоловіки готові воювати. На його думку, Влад Яма саме такий. Танцівник навіть припустив, що той боїться крові. Однак рішення колеги втекти до США бентежить його менше, ніж сам факт перетину кордону під час дії воєнного стану.

Читайте також "А чого ж не на фронті": Влада Яму розкритикували за ді-джейський сет у Нью-Йорку

Що Євген Кот думає про Влада Яму, який у США

"Я не можу засудити його рішення. Це його життя, і він приймає рішення, які хоче. Хтось хоче виїхати за кордон, хтось хоче воювати, хтось хоче ухилятися, хтось взагалі хоче стати колаборантом. Це вибір кожного", – емоційно заявив танцівник.

Проте він вважає, що публічні люди повинні показувати правильний приклад, а не тікати за кордон за першої ж нагоди. Тим паче порушуючи закон.

Для мене питання, як люди покинули країну? А як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку в нас був введений воєнний стан. Це не моє діло, я цим займатися не буду, просто питання зависло в повітрі. Я не виїхав з країни, але теж мав можливість,

– висловився Євген Кот.

Натоміть танцівника, як і телеведучого Юрія Горбунова, приємно вразив Дікусар. "Я знаю Дмитра. Я не очікував, що він одразу піде в ЗСУ", – прокоментував Євген Кот.

Як до Влада Ями ставляться інші зірки шоу-бізу