Євген Кот чесно відповів, чи купував дружині місце ведучої в шоу "Танці. World of Dance"

33-річний Євген Кот давно не бере участь у талант-шоу. Цьогоріч він став суддею шоу "Танці. World of Dance", а його дружина – ведучою проєкту. Зірка запевнив, що не платив за місце Наталі, її нібито обрали продюсери.

Ще 2021 року Наталія Татаринцева була учасницею шоу "Україна має талант", а вже на початку лютого 2022-го її оголосили ведучою української версії шоу "Танці. World of Dance". Про кар'єрний стрибок гімнастки розповів її чоловік Євген Кот.

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Як дружина Євгена Кота стала ведучою "Танці. World of Dance"

Танцівник зізнався, що хотів бачити Наталію за суддівським столом. Він не посоромився й запропонував продюсерам її кандидатуру на роль членкині журі, але ті обрали дівчину ведучою.

Усі кажуть, що я купив місце. Коли мене запитали, кого можна запросити на роль судді, я запропонував Наталю. Вони подивилися і запропонували роль ведучої,

– заявив Євген Кот.

Він додав, що на проєкті "Танці. World of Dance" зароблятиме більше, ніж Наталія.

Євген Кот з дружиною Наталією / Фото з інстаграму танцівниці

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Що сама Наталія Татаринцева каже про "Танці. World of Dance"

У своєму інстаграмі з 230-тисячами фоловерів Наталія писала, що хотіла б бути не ведучою, а суддею "Танці. World of Dance". Однак залишилась підтримувати танцівників за лаштунками, бо зовсім нещодавно відчувала те саме, що й вони. У будь-якому випадку робота в кадрі була її великою мрією.

Моя мрія спробувати себе в ролі телеведучої здійснюється саме зараз. Зустрічайте мене в новому статусі. Мій крутезний чоловік Євген Кот – суддя проєкту, і він дуже допомагає своєю підтримкою,

– ділилась Наталія.

Дружина Євгена Кота – ведуча шоу "Танці. World of Dance" / Фото з інстаграму Наталії