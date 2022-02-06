Уже на весні на українському телебаченні з'явиться адаптація американського реаліті World of Dance, яке заснувала Дженніфер Лопес. За суддівський стіл проєкту сіли Євген Кот, Максим Чмерковський і Тетяна Денисова, відома з "Танцюють всі". Натомість Ілона Гвоздьова хотіла спробувати себе в ролі учасниці, однак несподівано передумала.

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Чому Ілона Гвоздьова відмовилася від участі у World of Dance

33-річна переможниця "Танців з зірками" вирішила не йти на кастинг, щоб дати дорогу молодим танцівникам. Вона нібито вже зійшла на свій Олімп – перемогла у "Танцях з зірками" з Ігорем Ласточкіним і стала хореографинею в Грузії, тож World of Dance має відкривати нові таланти.

Проєкт стартував, зваживши всі "за" та "проти" вирішила залишитися глядачем. Ми вже минуле покоління, час дати дорогу молодим, крутим, класним, які зійдуть на новий зірковий танцювальний Олімп,

– зізналась Ілона Гвоздьова.

Проте зірка додала, що з телебаченням вона не прощається. На неї нібито чекають нові проєкти та нові амплуа. Наразі Ілона Гвоздьова не розсекречує, у якій ролі постане перед глядачами.

Ілона Гвоздьова про проєкт World of Dance / Фото з інстаграм-сторіс танцівниці

Цікаво, що минулого року Ілона Гвоздьова відмовилася від участі ще в одному проєкті – "Танці з зірками". Вона хотіла стати хореографинею-постановницею, але на це місце обрали Олену Шоптенко.

Що Ілона Гвоздьова раніше казала про World of Dance

Ілона Гвоздьова хотіла прийти на кастинг шоу World of Dance, щоб показати глядачам життєвий досвід, мудрість, нові навички, які здобула за останні 13 років після "Танцюють всі", і по-новому розкритися для публіки.

"13 років тому саме проєкт "Танцюють Всі" подарував мені щасливий квиток у світ танців, мистецтва та зробив з мене справжню артистку! Може настав час знову увірватися в цей танцювальний бум та нагадати про себе? Як то кажуть колишніх танцівників не буває. Навіть у "старої гвардії" є ще порох і, думаю, це саме та сцена, де можна його підпалити", – писала танцівниця місяць тому.

Цікаво, що мережа не схвалила таку ідею Ілони Гвоздьової. У коментарях фани написали, що брати участь у проєкті мають молоді ноунейми, а такі зірки, як вона, повинні сидіти за суддівським столом: