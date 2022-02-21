Еще в 2021 году Наталья Татаринцева была участницей шоу "Україна має талант", а уже в начале февраля 2022-го ее объявили ведущей украинской версии шоу "Танцы. World of Dance". О карьерном скачке гимнастки рассказал ее муж Евгений Кот.

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Как жена Евгения Кота стала ведущей "Танцы. World of Dance"

Танцовщик признался, что хотел видеть Наталью за судейским столом. Он не постеснялся и предложил продюсерам ее кандидатуру на роль участницы жюри, но те выбрали девушку ведущей.

Все говорят, что я купил место. Когда меня спросили, кого можно пригласить на роль судьи, я предложил Наталью. Они посмотрели и предложили роль ведущей,

– заявил Евгений Кот.

Он добавил, что на проекте "Танцы. World of Dance" будет зарабатывать больше, чем Наталья.

Евгений Кот с женой Натальей / Фото из инстаграма танцовщицы

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Что сама Наталья Татаринцева говорит о "Танцах. World of Dance"

В своем инстаграме с 230-тысячами фолловеров Наталья писала, что хотела бы быть не ведущей, а судьей "Танцы. World of Dance". Однако осталась поддерживать танцовщиков за кулисами, потому что совсем недавно чувствовала так же, что и они. В любом случае работа в кадре была ее большой мечтой.

Моя мечта попробовать себя в роли телеведущей осуществляется именно сейчас. Встречайте меня в новом статусе. Мой крутой муж Евгений Кот – судья проекта, и он очень помогает своей поддержкой,

– делилась Наталья.



Жена Евгения Кота – ведущая шоу " анцы. World of Dance" / Фото с инстаграма Натальи