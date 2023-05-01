Євген Кошовий грубо висловився про зрадницю Повалій та Лободу: "Свєтці не вірю"

У новому інтерв'ю Євген Кошовий прокоментував, як ставиться до російських гастролерок – Ані Лорак, Таїсії Повалій і Світлани Лободи. Якщо першим двом він радить і далі сидіти в Росії, то Лободі просто не вірить.

Друг президента Зеленського Євген Кошовий вважає, що Світлана Лобода підтримала Україну, бо второпала, що в Росії їй як українці нічого більше не світить. На його думку, вона намагається відкупитися за зраду 2014 року, виділяючи гроші на благодійність.

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Євген Кошовий висловився про Лободу та Повалій

Свєтці теж не вірю. Я не маю вірити людині, яка була у Москві, зрозуміла, що там їй нічого не світить, тому що вона все ж таки українка. Вона повернулася, сфоткалася в Бучі. Це те, що я кажу. Хтось буде листати "капусту" – вибачте, вибачте. Ну окей. А Лорак з Повалій – там "капусти" ніякої не вистачить. Я не уявляю їхнього повернення сюди. Їх тут просто розшматують,

– прокоментував Євген Кошовий.

Зрадницям Ані Лорак і Таїсії Повалій, які підігрують Кремлю, керівник "Кварталу 95" радить уже нікуди не висовуватися й "сидіти" на кривавих рублях.

"Нічого, все, досвідос. Що робити Таїсії Повалій після того, як вона співає на сцені Кремля? Це ж взагалі, як це можна? Це вона співає 9 травня, коли тут х*рило так по наших містах. Що зробити? Нічого. Закрийтеся, сидіть там. ЗСУ скоро прийдуть", – з гумором підсумував Євген Кошовий.