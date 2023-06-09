Євген Кошовий припустив, чи піде Зеленський на другий термін, та розповів про їхню дружбу

Артист студії "Квартал 95" Євген Кошовий припустив, чи може президент Володимир Зеленський переобратися на другий строк. Він вважає, що це цілком можливо. Також Кошовий розповів про дружбу з Зеленським під час війни.

В інтерв'ю Євген Кошовий також висловлювався про скандал зі своєю 15-річною дочкою Варварою, яка знімає відео під російські треки. Не оминув він і теми дружби з Володимиром Зеленським.

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Кошовий про другий термін Зеленського

На питання ведучого, чи потрібно президенту йти на другий строк, Кошовий припустив, що його не відпустять.

Думаю, те, що він зробив під час повномасштабного вторгнення і до цього, то так, потрібно,

– відповів Євген.

Про дружбу з Зеленським

Кошовий також зізнався, що продовжує спілкуватися з Зеленським та вважає його своїм єдиним найкращим другом.

"Як може бути багато найкращих друзів? Думаю, що він один. Це Володимир Олександрович. А решта – друзі, яким я довіряю, в яких я впевнений. З Володимиром Олександровичем я провів набагато більше часу, ніж з іншими. І ситуації були різні, про які міг сказати тільки йому!", – поділився артист.

Євген додав, що під час особистого спілкування він називає Зеленського "Зелений" або "Вован". І часто надсилає йому меми про нього. Водночас у публічному просторі він не може собі цього дозволити, бо дотримується субординації.

Дивіться інтерв'ю з Євгеном Кошовим: відео

До слова, раніше Євген Кошовий розповідав, що "був у Зеленського один раз" – він приходив до нього на Банкову якраз перед тим, як до Києва прибув Борис Джонсон. А в серпні Зеленський нагородив Кошового орденом "За заслуги" III ступеня.