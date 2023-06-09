Сама Варвара раніше відреагувала на критику в іронічному стилі, порадівши новим підписникам. Вона також подякувала пресі за рекламу її соціальних мереж.

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Кошовий пояснив ​​скандал з його донькою

Євген Кошовий заявив, що його 15-річна донька слухає тих артистів, які підтримали Україну. Він наголосив, що провели з дівчиною бесіду.

Дивись, якщо зараз українська молодь бачить, що російські артисти виступила проти влади і стала "іноагентом" в Росії, то вони вважають, що їх можна слухати, бо ті нібито за Україну. І наші діти просто ігнорують, що ті артисти співають російською,

– відповів він.

Чому Варвара веде соцмережі російською мовою? Комік зазначив, що про це він теж говорив з донькою, яка, за його словами, чудово знає українську мову.

"Я не можу впливати на те, як вона веде соцмережі. Вона має це сама зрозуміти. В школі вони спілкуються українською, а вдома ми спілкуємося, як хочемо – іноді російською, іноді українською", – сказав зірковий тато.

Які стосунки в Кошового з донькою

Кошовий підтвердив, що в нього з донькою Варварою були складні стосунки. "З мамою Варя теж мала складні стосунки. Це тривало десь протягом двох років, коли у неї був перехідний вік", – зізнався він.

На його думку, зараз життя дітей "малюють" не батьки, бо інший час і відсотків 30 це роблять гаджети. "Ми іноді навіть не потрібні і це лякає", – каже Євген.

Вона розуміє, що якщо щось заборонене, то це треба хоч спробувати зробити. А я їй завжди кажу: "Спочатку подумай, потім роби", і в більшості випадків вона дослухаться…. Вона не марожна, але в неї є певні запити, немає якогось "стопу", вона каже, що хоче, але я даю вибрати лиш щось одне,

– сказав Кошовий.

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До слова, після повномасштабного вторгнення Євген Кошовий у публічному просторі спілкується українською мовою. Водночас, як можна помітити, його дочка продовжує вести соцмережі російською мовою. Хоча у вересні Варвара збирала гроші на ЗСУ, продаючи свій одяг.