Євген Кошовий розповів, як рятував доньку Варю від поганої компанії

Старшій доньці Євгена Кошового 13 років. Зараз у Варвари перехідний вік, який вона переживає дуже гостро. Зірковий батько навіть рятував дівчинку від поганої компанії.

Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий не приховує сім'ю від публіки. Він часто розповідає про стосунки з дружиною та двома доньками – 13-річною Варварою і 7-річною Серафимою. Якщо молодша поки слухається батьків, то старша вже проявляє непокірний характер.

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Як пригадує гуморист, півтора року тому дівчинка потрапила не в ту компанію, від якої переймала погані звички. Він не став уточнювати, що саме робила Варя, однак дав зрозуміти, що це йому дуже не подобалося.

Перехідний вік у Варвари, не з тією компанією зв'язувалася. Ми намагалися трохи відсторонити її від них, тому вона їздила в табір до Іспанії та Болгарії, літали разом на відпочинок до Греції,

– поділився Євген Кошовий.

Зірка "Кварталу 95" додав, що після жорсткої розмови старша донька все усвідомила й, схоже, знайшла нових друзів, яких схвалюють її батьки.

Євген Кошовий з донькою Варварою / Фото з інстаграму актора

За словами самої Варвари, у зіркового батька м'які методи виховання, тоді як мама куди суворіша. У дівчинки та Ксенії Кошової непрості характери, тому їхні сварки часто закінчуються тим, що вони не розмовляють по два-три тижні.

Донька нібито завжди мириться першою. Проте це відбувається після того, як вона добряче полоскоче нерви.

"Я тікала з дому. Мама у мене забирала гроші, казала: "Ти нікуди не поїдеш". Але я їхала до друзів, до компанії. Я говорила, де я, але мама все одно дзвонила, переживала", – розповіла Варвара.