Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий не приховує сім'ю від публіки. Він часто розповідає про стосунки з дружиною та двома доньками – 13-річною Варварою і 7-річною Серафимою. Якщо молодша поки слухається батьків, то старша вже проявляє непокірний характер.

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Як пригадує гуморист, півтора року тому дівчинка потрапила не в ту компанію, від якої переймала погані звички. Він не став уточнювати, що саме робила Варя, однак дав зрозуміти, що це йому дуже не подобалося.

Перехідний вік у Варвари, не з тією компанією зв'язувалася. Ми намагалися трохи відсторонити її від них, тому вона їздила в табір до Іспанії та Болгарії, літали разом на відпочинок до Греції,

– поділився Євген Кошовий.

Зірка "Кварталу 95" додав, що після жорсткої розмови старша донька все усвідомила й, схоже, знайшла нових друзів, яких схвалюють її батьки.

Євген Кошовий з донькою Варварою / Фото з інстаграму актора

За словами самої Варвари, у зіркового батька м'які методи виховання, тоді як мама куди суворіша. У дівчинки та Ксенії Кошової непрості характери, тому їхні сварки часто закінчуються тим, що вони не розмовляють по два-три тижні.

Донька нібито завжди мириться першою. Проте це відбувається після того, як вона добряче полоскоче нерви.

"Я тікала з дому. Мама у мене забирала гроші, казала: "Ти нікуди не поїдеш". Але я їхала до друзів, до компанії. Я говорила, де я, але мама все одно дзвонила, переживала", – розповіла Варвара.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповідав, що через важкий перехідний вік його старша донька відвідує психолога. Ці сеанси нібито допомагають Варі боротися з істериками.