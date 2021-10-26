Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой не скрывает семью от публики. Он часто рассказывает об отношениях с женой и двумя дочерьми – 13-летней Варварой и 7-летней Серафимой. Если младшая пока слушается родителей, то старшая уже проявляет непокорный характер.

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Как вспоминает юморист, полтора года назад девочка попала не в ту компанию, от которой получала плохие привычки. Он не стал уточнять, что именно делала Варя, однако дал понять, что это ему очень не нравилось.

Переходный возраст у Варвары, не с той компанией связывалась. Мы пытались немного отстранить ее от них, поэтому она ездила в лагерь в Испанию и Болгарию, летали вместе на отдых в Грецию,

– поделился Евгений Кошевой.

Звезда "Квартала 95" добавил, что после жесткого разговора старшая дочь все поняла и, похоже, нашла новых друзей, которых одобряют ее родители.



Евгений Кошевой с дочкой Варварой / Фото из инстаграма актера

По словам самой Варвары, у звездного отца мягкие методы воспитания, тогда как мама куда строже. У девочки и Ксении Кошевой непростые характеры, поэтому их ссоры часто заканчиваются тем, что они не разговаривают по две-три недели.

Дочка якобы всегда мирится первой. Однако это происходит после того, как она изрядно пощекочет нервы.

"Я убегала из дома. Мама у меня забирала деньги, говорила: "Ты никуда не поедешь". Но я ехала к друзьям, к компании. Я говорила, где я, но мама все равно звонила, переживала", – рассказала Варвара.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказывал, что из-за тяжелого переходного возраста его старшая дочь посещает психолога. Эти сеансы якобы помогают Варе бороться с истериками.