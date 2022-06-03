Товариш президента Володимира Зеленського Євген Кошовий не припинив спілкування з другом. Він розповів, як з Олександром Пікаловим мав коротку зустріч з очільником держави.

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Як Кошовий зустрічався з Зеленським

Приїхали, щоб підтримати його. Там 15-20 хвилин в нього було, чомусь багато журналістів збиралося. Вже потім ми дізналися, що в цей час приїхав Борис Джонсон. Ми приїхали, зустрілися з Андрієм Борисовичем, з Володимиром Олександровичем, трошки поспілкувалися, попитали їх,

– поділився Євген Кошовий.

"Я йому показав трошки мемів про "Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение". Там, канєшно, взагалі було те, що він не бачив. Я йому поскидав. Там хтось в фейсбук присилає, я йому пересилаю. Тому так, трошки розрядили тоді обстановку", – додав він.

Актор зізнався, що хоч з Пікаловим приїхав підтримати президента, натомість президент підтримав їх: "Вийшли з ейфорією. Каже: "Так, все, давайте, мені потрібно працювати". Ми сфоткалися ще на пам'ять на Банковій перед Офісом президента. Фотку не виставляю, бережу до перемоги".

У якому стані Зеленський

Євген Кошовий розповів, що також спілкується з Володимиром Зеленським телефоном. Він поділився, що, мабуть, президент зовсім не спить.

Він постійно у стані військовому. Він, мабуть, мені бреше, що він спить, але каже, що спить. Але таке відчуття, що він там цілодобово в медіапросторі або десь на зустрічі з генералами, військовими. Тому я не знаю, скільки годин він може спати,

– зауважив гуморист.

У Кошового запитали, чи став би він відмовляти Зеленського йти в президенти, якби знав, що буде повномасштабна війна.

"Навіть якби я його відмовляв, знаючи Володимира Олександровича, він би не відмовився. Я б його, мабуть, не відмовляв. Тому що це було його рішення і воно було остаточним".