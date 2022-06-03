Товарищ президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой не прекратил общение с другом. Он рассказал, как с Александром Пикаловым была короткая встреча с главой государства.

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Как Кошевой встречался с Зеленским

Приехали, чтобы поддержать его. Там 15-20 минут у него было, почему многие журналисты собирались. Потом мы узнали, что в это время приехал Борис Джонсон. Мы приехали, встретились с Андреем Борисовичем, с Владимиром Александровичем, немного пообщались, спросили их,

– поделился Евгений Кошевой.

"Я ему показал немного мемов о "Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение". Там, конечно, вообще было то, что он не видел. Я ему сбросил. Там кто-то в фейсбук присылает, я ему пересылаю. Поэтому да, немного разрядили тогда обстановку", – добавил он.

Актер признался, что хоть с Пикаловым приехал поддержать президента, но президент поддержал их: "Вышли с эйфорией. Говорит: "Да, все, давайте, мне нужно работать". Мы сфоткались еще на память на Банковой перед Офисом президента. Фотку не выставляю, берегу к победе".

В каком состоянии Зеленский

Евгений Кошевой рассказал, что тоже общается с Владимиром Зеленским телефоном. Он поделился, что, видимо, президент совсем не спит.

Он постоянно находится в состоянии военном. Он, должно быть, мне лжет, что он спит, но говорит, что спит. Но такое ощущение, что он там круглосуточно в медиапространстве или где-нибудь на встрече с генералами, военными. Поэтому я не знаю, сколько часов он может спать,

– заметил юморист.

У Кошевого спросили, стал ли он отказывать Зеленскому идти в президенты, если бы знал, что будет полномасштабная война.

"Даже если бы я его отказывал, зная Владимира Александровича, он бы не отказался. Я бы его, наверное, не отказывал. Потому что это было его решение и оно было окончательным".