Актор рідко дає інтерв'ю, чим ще більше зацікавлює шанувальників, які нетерпляче чекають на нові подробиці з його життя.

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Де мешкає Євген Кошовий

Євген разом із дружиною Ксенією і двома доньками – Варварою і Серафимою мешкає в просторій трикімнатній квартирі в новому районі Києва. Також у квартирі проживають три маленькі собаки.



Сім'я Кошових з домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму Ксенії Кошової

Найбільше родина любить проводити час в кухні, яка поєднана з вітальнею. Ксенія зізналася, що вранці прокидається о 7:30, будить чоловіка та дітей. Вранці у квартирі Кошових відбувається справжній хаос. Однак ввечері, коли всі повертаються, можуть провести час в спокої, поговорити, разом щось подивитися та відпочити після насиченого дня.

Серафима навчається в першому класі. Вона відвідує школу повного дня, тому й домашні завдання виконує там.

Хоча Ксенія має власний бренд одягу, але наразі не шиє одяг для доньок. На вихідних дівчата просять батьків разом поїхати в торговий центр, щоб придбати стильні новинки.

Зазначимо, український артист Монатік мешкав у котеджному містечку за Києвом. Тепер він перебрався в місто. Все заради синів, які підуть до школи.