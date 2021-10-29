35-річний Монатік пояснив, що його стосунки з Надею Дорофєєвою не змінилися. Його переїзд до столиці аж ніяк не пов'язаний зі співачкою.
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Річ у тому, що зіркова сім'я готується відправляти старшого сина в перший клас. Схоже, хлопчику вже підібрали школу. За словами Монатіка, якби вони й далі жили за містом, на дорогу на уроки Данило витрачав би по дві години на день.
Я розумію, що дві години вони будуть губити на дорогу, щоб добратися до школи, яка в Києві, а не за містом. Хочеться, щоб вони почувались киянами,
– поділився Монатік.
Так, співак не став продавати будинок в елітному комплексі під Києвом. Він з дружиною і синами перебрався на квартиру в місті. Їхній переїзд нібито затягнувся, бо вони довго доробляли всі справи в новому житлі.