Актер редко дает интервью, чем еще больше привлекает поклонников, которые с нетерпением ждут новые подробности из его жизни.

Читайте также Евгений Кошевой рассказал, как спасал дочь Варю от плохой компании

Где живет Евгений Кошевой

Евгений вместе с женой Ксенией и двумя дочерьми – Варварой и Серафимой живет в просторной трехкомнатной квартире в новом районе Киева. Также в квартире проживают три маленькие собаки.



Семья Кошевых с домашним любимцем / Фото из инстаграма Ксении Кошевой

Больше всего семья любит проводить время на кухне, которая совмещена с гостиной. Ксения призналась, что утром просыпается в 7:30, будит мужа и детей. Утром в квартире Кошевых происходит настоящий хаос. Однако вечером, когда все возвращаются, могут провести время в покое, поговорить, вместе что-то посмотреть и отдохнуть после насыщенного дня.

Серафима учится в первом классе. Она посещает школу полного дня, поэтому и домашние задания выполняет там.

Хотя Ксения имеет собственный бренд одежды, но пока не шьет одежду для дочерей. На выходных девушки просят родителей вместе поехать в торговый центр, чтобы купить стильные новинки.

Отметим, украинский артист Монатик жил в коттеджном городке за Киевом. Теперь он перебрался в город. Все ради сыновей, которые пойдут в школу.