Актер редко дает интервью, чем еще больше привлекает поклонников, которые с нетерпением ждут новые подробности из его жизни.
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Где живет Евгений Кошевой
Евгений вместе с женой Ксенией и двумя дочерьми – Варварой и Серафимой живет в просторной трехкомнатной квартире в новом районе Киева. Также в квартире проживают три маленькие собаки.
Семья Кошевых с домашним любимцем / Фото из инстаграма Ксении Кошевой
Больше всего семья любит проводить время на кухне, которая совмещена с гостиной. Ксения призналась, что утром просыпается в 7:30, будит мужа и детей. Утром в квартире Кошевых происходит настоящий хаос. Однако вечером, когда все возвращаются, могут провести время в покое, поговорить, вместе что-то посмотреть и отдохнуть после насыщенного дня.
Серафима учится в первом классе. Она посещает школу полного дня, поэтому и домашние задания выполняет там.
Хотя Ксения имеет собственный бренд одежды, но пока не шьет одежду для дочерей. На выходных девушки просят родителей вместе поехать в торговый центр, чтобы купить стильные новинки.