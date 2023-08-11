Він просто плюнув на своїх, але найгірше – що потім повернеться, – Клопотенко про втечу Винника

Український шеф-кухар Євген Клопотенко висловився про Олега Винника, який втік до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Кулінар впевнений, що співак повернеться в Україну після перемоги над російськими окупантами.

Нагадаємо, що Винник виїхав з України 26 лютого. Співак вже неодноразово заявляв, що в Німеччині він нібито лікується від рідкісного захворювання.

Цікаво Вовчиці активізувалися: неоднозначна реакція мережі на довгоочікуване інтерв'ю Олега Винника

Багато відомих людей критикують Винника за його вчинок. Тепер про співака висловився і шеф-кухар Євген Клопотенко.

За його словами, ніхто не знає, що насправді зі співаком. До того ж, Євген обурений тим, що Винник, який мав багато всього, просто "плюнув на своїх" і втік з України.

У тебе ж була мільйонна аудиторія, тонни людей, на яких ти просто плюнув… Але найгірше – він повернеться, коли все закінчиться, і його знову будуть слухати. І це мене найбільше дратує. Це для мене біль,

– заявив Клопотенко.

Що про Олега Винника кажуть інші артисти: головне