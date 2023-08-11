Він просто плюнув на своїх, але найгірше – що потім повернеться, – Клопотенко про втечу Винника
Джерело:РБК-Україна
Український шеф-кухар Євген Клопотенко висловився про Олега Винника, який втік до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Кулінар впевнений, що співак повернеться в Україну після перемоги над російськими окупантами.
Нагадаємо, що Винник виїхав з України 26 лютого. Співак вже неодноразово заявляв, що в Німеччині він нібито лікується від рідкісного захворювання.
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Багато відомих людей критикують Винника за його вчинок. Тепер про співака висловився і шеф-кухар Євген Клопотенко.
За його словами, ніхто не знає, що насправді зі співаком. До того ж, Євген обурений тим, що Винник, який мав багато всього, просто "плюнув на своїх" і втік з України.
У тебе ж була мільйонна аудиторія, тонни людей, на яких ти просто плюнув… Але найгірше – він повернеться, коли все закінчиться, і його знову будуть слухати. І це мене найбільше дратує. Це для мене біль,
– заявив Клопотенко.
Що про Олега Винника кажуть інші артисти: головне
- Співак Іван Леньо назвав Олега Винника "мовчазним бараном". До того ж, він закликав фанатів артиста не приходити на його концерти, якщо такі колись будуть.
- Ігор Кондратюк також вважає відсиджування Винника в Німеччині ганебним вчинком. "Якщо людина боїться і біжить від війни, то це до психіатра, а не до мене. Чи ганебно це щодо хлопців, які в окопах? Так", – сказав продюсер.
- Юрій Горбунов розповів, що поведінка Винника його не розчарувала, але здивувала, а MamaRika – "зашкваром року".
- Для лідера гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина зникнення артиста було "дивним". Він припустив, що Винник не хоче прощатись з російським репертуаром або сподівається на коротку пам'ять шанувальників.