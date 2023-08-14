Євген Клопотенко розкритикував Світлану Лободу: "Вона ненормальна"

Шеф-кухар Євген Клопотенко висловився про Світлану Лободу, яка до повномасштабного вторгнення жила і працювала в Росії. Він дав їй декілька порад, які допоможуть співачці реабілітуватися перед українським суспільством.

Євген пояснив, що артистці треба публічно вийти, засудити та відректися від всього російського. На думку кухаря, тоді українці їй пробачать.

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Євген Клопотенко висловився про Лободу

Він зауважив, що артистці треба перепросити в українців. Окрім цього, публічно "послати" всіх росіян.

Нехай Лобода вийде і скаже, що Путін л*х і пішло все в ж*пу. Я українка. Усі російські пісні, до побачення. Я була дурепою, нічого не розуміла, вибачте мені, що була тупорила. Тепер я хочу, щоб ви прийняли мене назад, тому що я зрозуміла, що таке Україна,

– зазначив кухар.

"Але вона ненормальна, тому не може так сказати. І якщо вона скаже публічно, що вона проти всіх (росіян – 24 Канал) і на х*р усіх пошле — тоді все буде чудово", — додав Клопотенко.

Інтерв'ю з Євгеном Клопотенком: дивіться відео онлайн

Що інші українські артисти думають про Лободу