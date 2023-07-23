Співачка переконана, що репутацію обнулити не можна. І будь-які вчинки, чи слова, також не можна стерти. Тож люди все одно пам'ятатимуть про ті, чи інші дії артистів.
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Ната Жижченко про артистів, які "перевзулися"
Співачка не вважає себе суддею, тож не може точно сказати, чи можна пробачати артистам, які спершу підтримували Росію, а згодом змінили свою позицію. Втім, за словами виконавиці, час завжди розставляє все по своїх місцях.
Я вірю в те, що репутацію обнулити не можна. І стерти не можна ані вчинки, ані слова. Вони вже закарбовані. Але є також і робота над помилками. Вона ж існує для чогось. Втім, я не суддя, щоб казати, чи можна пробачати, чи ні,
— зазначила артистка.
Ната додала, що, на її думку, найгірше – це мовчати. Тож таке точно не можна пробачати.
Що українські співаки думають про артистів, які "перевзулися"
- MELOVIN не впевнений, що таким виконавцям варто довіряти. На його думку, їх треба забути, адже вони можуть "перевзутися" й вдруге.
- Лідер Kozak System Іван Леньо заявив, що не готовий виходити на одну сцену зі Світланою Лободою та іншими схожими виконавцями. Він переконаний, що така ж позиція є й в інших проукраїнських артистів – Вакарчука, Тополі тощо.
- Світлана Тарабарова ж навпаки обирає підтримувати їх, а не засуджувати. Вона вважає таких артистів "ситуативними союзниками".