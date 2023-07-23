Співачка переконана, що репутацію обнулити не можна. І будь-які вчинки, чи слова, також не можна стерти. Тож люди все одно пам'ятатимуть про ті, чи інші дії артистів.

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Ната Жижченко про артистів, які "перевзулися"

Співачка не вважає себе суддею, тож не може точно сказати, чи можна пробачати артистам, які спершу підтримували Росію, а згодом змінили свою позицію. Втім, за словами виконавиці, час завжди розставляє все по своїх місцях.

Я вірю в те, що репутацію обнулити не можна. І стерти не можна ані вчинки, ані слова. Вони вже закарбовані. Але є також і робота над помилками. Вона ж існує для чогось. Втім, я не суддя, щоб казати, чи можна пробачати, чи ні,

— зазначила артистка.

Ната додала, що, на її думку, найгірше – це мовчати. Тож таке точно не можна пробачати.

Що українські співаки думають про артистів, які "перевзулися"