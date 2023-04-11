Євген Клопотенко показав, як виглядав 12 років тому, і розсмішив мережу: "Кучері тебе зробили"

Євген Клопотенко відкопав архівне фото з 2011 року, коли тільки починав кар'єру в ресторанному бізнесі. На ньому він з келихом вина й без кучерів. Цей кадр неабияк розвеселив мережу.

У профілі з понад 800-тисячною аудиторією Євген Клопотенко згадав, як працював офіціантом, барменом, закупником, менеджером, а тоді потрапив у команду відомого ресторатора Дмитра Борисова. Саме в його закладах кухар "набрався найкращого досвіду", тож показав, як виглядав у ті часи до популярності.

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Як Євген Клопотенко виглядав 12 років тому

Як вам фото з 2011 року,

– з гумором запитав Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко 12 років тому / Фото з інстаграму шеф-кухаря

У коментарях Євгена Клопотенка порівняли хто з засновником фейсбуку Марком Цукербергом, хто з британським співаком Крісом Мартіном, хто з героєм мультика "Рататуй", а хто просто посміявся з молотого-зеленого шеф-кухаря:

"Марк Цукерберг, це ви?";

"Мені схожий на Кріса Мартіна";

"Альфредо Лінгвіні";

"Шлях від червоного вина до червоного борщу довжиною в роки";

"Ой, зелене жито, зелене. Молодюсінький Євген";

"Ех, кучері тебе зробили".

До речі, раніше Євген Клопотенко пояснював, чому не хотів би готувати для Володимира Зеленського. Цікаве зізнання шефа читайте за лінком.