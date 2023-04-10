У потягах Укрзалізниці до України приїжджають найвідоміші політики та дипломати. Там їх частують українськими стравами, які готують в ресторанах кулінара Євгена Клопотенка.
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Що Клопотенко готує для гостей країни
Євген Клопотенко розповів, що кухарі ніколи не знають, для кого саме готують – їхні імена приховують в цілях безпеки. Імена лідерів вони дізнаються вже згодом.
"Кажуть лише: "Сьогодні їде дуже близька подруга України", або "їде людина, яка не їсть свинину". Бачили ці фото, де зранку вокзал, виходять з потягу люди і пишуть: "Прибув прем'єр-міністр Саудівської Аравії". І тоді ми вже знаємо, кого годували".
У нас є меню розроблене, там 10 страв. Борщ, сирники, ребра, тушковані у квасі, десерт з запеченого яблука з бринзою. Це ресторанне меню. Ми вчили провідників подавати, спеціальні тарілки,
– назвав страви ресторатор.
Клопотенко додав, що має список гостей, яких годували: від президента Європарламенту до Орландо Блума. "У нас є список, кого ми годували з серпня. Там такий список, що мені просто… Ти дивишся – президент Європарламенту, та, годували. Бренсон – годували. Орландо Блум днями приїжджав, був в ресторані, а мене не було, я навіть з ним не привітався, годували".
Борщ з ресторану Клопотенка / Фото з інстаграму "100 років тому вперед"
- Цікаво, що попри те, що Євген Клопотенко годував багатьох лідерів, він не хотів би бути кухарем президента Володимира Зеленського. Але радо погодився б скласти меню для всієї сім'ї, якби йому подзвонила перша леді.
- Також Євген Клопотенко має чудову ідею передсмертної страви для Владіміра Путіна. "Я б туди наср*в", – сказав кулінар про найбільш відповідну їжу для диктатора.