У потягах Укрзалізниці до України приїжджають найвідоміші політики та дипломати. Там їх частують українськими стравами, які готують в ресторанах кулінара Євгена Клопотенка.

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Що Клопотенко готує для гостей країни

Євген Клопотенко розповів, що кухарі ніколи не знають, для кого саме готують – їхні імена приховують в цілях безпеки. Імена лідерів вони дізнаються вже згодом.

"Кажуть лише: "Сьогодні їде дуже близька подруга України", або "їде людина, яка не їсть свинину". Бачили ці фото, де зранку вокзал, виходять з потягу люди і пишуть: "Прибув прем'єр-міністр Саудівської Аравії". І тоді ми вже знаємо, кого годували".

У нас є меню розроблене, там 10 страв. Борщ, сирники, ребра, тушковані у квасі, десерт з запеченого яблука з бринзою. Це ресторанне меню. Ми вчили провідників подавати, спеціальні тарілки,

– назвав страви ресторатор.

Клопотенко додав, що має список гостей, яких годували: від президента Європарламенту до Орландо Блума. "У нас є список, кого ми годували з серпня. Там такий список, що мені просто… Ти дивишся – президент Європарламенту, та, годували. Бренсон – годували. Орландо Блум днями приїжджав, був в ресторані, а мене не було, я навіть з ним не привітався, годували".



Борщ з ресторану Клопотенка / Фото з інстаграму "100 років тому вперед"