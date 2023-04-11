У профілі з понад 800-тисячною аудиторією Євген Клопотенко згадав, як працював офіціантом, барменом, закупником, менеджером, а тоді потрапив у команду відомого ресторатора Дмитра Борисова. Саме в його закладах кухар "набрався найкращого досвіду", тож показав, як виглядав у ті часи до популярності.
До теми Євген Клопотенко назвав українські страви, якими годує світових лідерів: "Є розроблене меню"
Як Євген Клопотенко виглядав 12 років тому
Як вам фото з 2011 року,
– з гумором запитав Євген Клопотенко.
Євген Клопотенко 12 років тому / Фото з інстаграму шеф-кухаря
У коментарях Євгена Клопотенка порівняли хто з засновником фейсбуку Марком Цукербергом, хто з британським співаком Крісом Мартіном, хто з героєм мультика "Рататуй", а хто просто посміявся з молотого-зеленого шеф-кухаря:
- "Марк Цукерберг, це ви?";
- "Мені схожий на Кріса Мартіна";
- "Альфредо Лінгвіні";
- "Шлях від червоного вина до червоного борщу довжиною в роки";
- "Ой, зелене жито, зелене. Молодюсінький Євген";
- "Ех, кучері тебе зробили".
До речі, раніше Євген Клопотенко пояснював, чому не хотів би готувати для Володимира Зеленського. Цікаве зізнання шефа читайте за лінком.