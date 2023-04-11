В профиле с более чем 800-тысячной аудиторией Евгений Клопотенко вспомнил, как работал официантом, барменом, закупщиком, менеджером, а затем попал в команду известного ресторатора Дмитрия Борисова. Именно в его заведениях повар "набрался наилучшего опыта" и показал, как выглядел в те времена до популярности.

К теме Евгений Клопотенко назвал украинские блюда, которыми кормит мировых лидеров: "Есть разработанное меню"

Как Евгений Клопотенко выглядел 12 лет назад

Как вам фото с 2011 года,

– с юмором спросил Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко 12 лет назад / Фото из инстаграма шеф-повара

В комментариях Евгения Клопотенко сравнили кто с основателем фейсбука Марком Цукербергом, кто с британским певцом Крисом Мартином, кто с героем мультика "Рататуй", а кто просто посмеялся над молодым-зеленым шеф-повара:

"Марк Цукерберг, это вы?";

"Мне похож на Криса Мартина";

"Альфредо Лингвини";

"Путь от красного вина к красному борщу длиной в годы";

"Ой, зеленая рожь, зеленая. Молоденький Евгений";

"Эх, кудри тебя сделали".

Кстати, раньше Евгений Клопотенко объяснял, почему не хотел бы готовить для Владимира Зеленского. Интересное признание шефа читайте по ссылке.