Мені дуже симпатизує, – Євген Клопотенко розповів, яка Зеленська в реальному житті

З Оленою Зеленською Євген Клопотенко як кулінарний експерт реформував шкільне харчування. Вони часто бачилися з робочих питань і ніколи не спілкувалися на особисті теми. Однак перша леді йому дуже імпонує.

Зараз Олена Зеленська зриває овації в Конгресі США та виступає з промовами по всьому світу. Євген Клопотенко встиг попрацювати з нею до вторгнення Росії. Вони не були близькими, бо спілкувалися здебільшого через її помічників, але перша леді зуміла його підкорити.

До теми Вона розумніше, – Олена Кравець натякнула, що Зеленська жартує краще за президента

Клопотенко розповів про Зеленську в реальному житті

У мене немає її номера телефону. Я спілкуюся з її командою. Її команда все, що треба, передає їй, а вона мені. Через її команду ми спілкуємося. Ми бачимося з нею в робочих групах. Інколи з нею говоримо. Вона, як на мене, дуже позитивна і дуже мені симпатизує, бо вона дуже відкрита,

– зізнався Євген Клопотенко.

Він пригадав кумедну історію, як перша леді прощалася з ним після однієї великої конференції: "Тисяча людей. Її виводить охорона, вона повертається і така: "Женю, пока!" Усі такі дивляться. Я кажу: "Пока!" Якось так, типу все easy (легко, – 24 канал).

Євген Клопотенко з Оленою Зеленською / Фото з інстаграму першої леді

Однак це був би не Євген Клопотенко, якби не пожартував з Олени Зеленської.

Можливо, це її образ, а насправді вона деспот. Ніхто не знає, окрім президента,

– підколов шеф-кухар.