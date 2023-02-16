Зараз Олена Зеленська зриває овації в Конгресі США та виступає з промовами по всьому світу. Євген Клопотенко встиг попрацювати з нею до вторгнення Росії. Вони не були близькими, бо спілкувалися здебільшого через її помічників, але перша леді зуміла його підкорити.
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Клопотенко розповів про Зеленську в реальному житті
У мене немає її номера телефону. Я спілкуюся з її командою. Її команда все, що треба, передає їй, а вона мені. Через її команду ми спілкуємося. Ми бачимося з нею в робочих групах. Інколи з нею говоримо. Вона, як на мене, дуже позитивна і дуже мені симпатизує, бо вона дуже відкрита,
– зізнався Євген Клопотенко.
Він пригадав кумедну історію, як перша леді прощалася з ним після однієї великої конференції: "Тисяча людей. Її виводить охорона, вона повертається і така: "Женю, пока!" Усі такі дивляться. Я кажу: "Пока!" Якось так, типу все easy (легко, – 24 канал).
Євген Клопотенко з Оленою Зеленською / Фото з інстаграму першої леді
Однак це був би не Євген Клопотенко, якби не пожартував з Олени Зеленської.
Можливо, це її образ, а насправді вона деспот. Ніхто не знає, окрім президента,
– підколов шеф-кухар.
- До речі, кум Зеленського з "Кварталу 95" Олександр Пікалов теж ділився, що перша леді чуйна та уважна. Він вважає, що саме завдяки їй президент не забуває про його день народження, адже вітав з номера дружини.