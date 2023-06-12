Євген Клопотенко вперше розповів про свою кохану: ким працює обраниця кулінара
Український кулінар Євген Клопотенко вперше поділився деталями про свою обраницю. Він розповів, ким працює його кохана.
Кухар Євген Клопотенко рідко ділиться особистим, та днями у своєму шоу більше розповів про обраницю. Він повідомив, звідки вона та ким працює.
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Євген Клопотенко про кохану
Кулінар розповів, що його дівчина – родом з Миколаєва. Вона теж причетна до кулінарії, бо працює кондитером.
У мене дівчина також із Миколаєва. Працює кондитером. Десерти робить – така свята-свята, знаєш?
– поділився кухар.
Євген Клопотенко пригадав кумедну ситуацію з коханою, що продемонструвала її норовливий характер: "Дивлюся, їй замовили 10 десертів одночасно. І ти маєш 10 хвилин, щоб приготувати. А вона з Миколаєва. І так усе виставила, повертає на мене голову. Я дивлюся на неї, а вона так посміхається: "Ща будуть бороди летіти!"".
Що раніше про особисте розповідав Євген
- У січні Клопотенко зізнався, що має кохану дівчину. Та він уточнив, що їхні стосунки незвичні – кулінар не хотів би провести з нею все життя і йому не хочеться бути поряд з коханою увесь день. До того ж для Євгена нормально, якщо у парі з'являється хтось третій.
- Раніше Євген Клопотенко інтригував стосунками зі співачкою Златою Огнєвіч. Та зірка відповідала, що кухар став її підтримкою у певний час, але між ними тільки дружба.
- Також кулінар натякав, що зустрічався з нинішньою дівчиною Володимира Остапчука Катею.