Євген Клопотенко вперше розповів про свою кохану: ким працює обраниця кулінара

Український кулінар Євген Клопотенко вперше поділився деталями про свою обраницю. Він розповів, ким працює його кохана.

Кухар Євген Клопотенко рідко ділиться особистим, та днями у своєму шоу більше розповів про обраницю. Він повідомив, звідки вона та ким працює.

До теми Частий гість України: Євген Клопотенко назвав українську страву, яку обожнює Борис Джонсон

Євген Клопотенко про кохану

Кулінар розповів, що його дівчина – родом з Миколаєва. Вона теж причетна до кулінарії, бо працює кондитером.

У мене дівчина також із Миколаєва. Працює кондитером. Десерти робить – така свята-свята, знаєш?

– поділився кухар.

Євген Клопотенко пригадав кумедну ситуацію з коханою, що продемонструвала її норовливий характер: "Дивлюся, їй замовили 10 десертів одночасно. І ти маєш 10 хвилин, щоб приготувати. А вона з Миколаєва. І так усе виставила, повертає на мене голову. Я дивлюся на неї, а вона так посміхається: "Ща будуть бороди летіти!"".

Що раніше про особисте розповідав Євген