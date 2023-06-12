Повар Евгений Клопотенко редко делится личным, но на днях в своем шоу больше рассказал об избраннице. Он сообщил, откуда она и кем работает.

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Евгений Клопотенко о любимой

Кулинар рассказал, что его девушка – родом из Николаева. Она тоже причастна к кулинарии, потому что работает кондитером.

У меня девушка тоже из Николаева. Работает кондитером. Десерты делает – такая святая-святая, знаешь?

– поделился повар.

Евгений Клопотенко вспомнил забавную ситуацию с любимой, продемонстрировавшую ее своенравный характер: "Смотрю, ей заказали 10 десертов одновременно. И ты имеешь 10 минут, чтобы приготовить. А она из Николаева. И так все выставила, поворачивает на меня голову. Я смотрю на нее, а она так улыбается: "Ща будут бороды лететь!".

Что раньше о личном рассказывал Евгений