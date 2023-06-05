Ресторатор та кулінар Євген Клопотенко впевнений, що частування, гостинність та кухня також важливі у дипломатії та справляють враження на партнерів. Ресторан надає їжу безплатно – це меню зі страв, що найкраще репрезентують Україну.

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Улюблені страви українських лідерів

Євген Клопотенко розповів, що гості не залишають відгуків про страву. Але про їхнє задоволення можна судити з того, як вони з'їли страву. За словами кулінара, гості нічого на столах не залишають. А про те, які страви у них улюблені, можна дізнатися при наступних візитах.

Наприклад, Урсула фон дер Ляєн стала за останній рік частим гостем в Україні. І кожного разу вона замовляє одну й ту ж страву. Я гадаю, вона вже навмисно їздить в Україну, щоб покуштувати нашу форель з кулешем,

– поділився ресторатор.

"От так і працює кулінарна дипломатія. Чи могли ми рік тому уявити собі, що президентка Єврокомісії буде їздити в Україну по куліш? Ще один прихильник нашої кухні й частий гість України – Борис Джонсон. В одному з інтерв’ю він сказав журналістам, що українці – дуже мужній народ, і у них божественна їжа.

Євген Клопотенко зізнався, що найбільше Борис Джонсон обожнює сирники. Адже такої страви в інших кухнях світу не існує.



Борис Джонсон – перший світовий лідер, що приїхав до України в час війни / Фото з його інстаграму

"Деякі народи мають страви зі смаженого сиру. Але це тверді сири, які смажать, щоб розплавити. Проте звичайного домашнього сиру в смаженому вигляді не вживають ніде. Тому буває не завжди просто пояснити іноземцям, що взагалі таке сирники. Ми говоримо, що це котлети із сиру. Для них це досить незвичайна їжа, але їм подобається. Практично всі іноземні делегації, які приїздять до України, на сніданок замовляють сирники. Дехто при цьому посилається на те, що спробувати цю страву рекомендував Джонсон".

Нагадаємо, Євген Клопотенко раніше називав страви, що входять до особливого ресторанного меню для світових лідерів. Там 10 українських страв: борщ, сирники, ребра, тушковані у квасі, десерт з запеченого яблука з бринзою та інші.