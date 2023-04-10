В поездах Укрзализныци в Украину приезжают самые известные политики и дипломаты. Там их угощают украинскими блюдами, которые готовят в ресторанах кулинара Евгения Клопотенко.

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Что Клопотенко готовит для гостей страны

Евгений Клопотенко рассказал, что повара никогда не знают, для кого именно готовят – их имена скрывают в целях безопасности. Имена лидеров они узнают позже.

"Говорят только: "Сегодня едет очень близкая подруга Украины" или "едет человек, который не ест свинину". Видели эти фото, где утром вокзал, выходят из поезда люди и пишут: "Прибыл премьер-министр Саудовской Аравии". И тогда мы уже знаем, кого кормили".

У нас есть меню разработано, там 10 блюд. Борщ, сырники, ребра, тушенные в квасе, десерт из запеченного яблока с брынзой. Это ресторанное меню. Мы учили проводников подавать, специальные тарелки,

– назвал блюда ресторатор.

Клопотенко добавил, что имеет список кормящих гостей: от президента Европарламента до Орландо Блума. "У нас есть список, кого мы кормили с августа. Там такой список, что мне просто… Ты смотришь – президент Европарламента, да, кормили. Брэнсон – кормили. Орландо Блум на днях приезжал, был в ресторане, а меня не было, я даже с ним не поздоровался, кормили.



Борщ из ресторана Клопотенко / Фото из инстаграма "100 років тому вперед"