В поездах Укрзализныци в Украину приезжают самые известные политики и дипломаты. Там их угощают украинскими блюдами, которые готовят в ресторанах кулинара Евгения Клопотенко.
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Что Клопотенко готовит для гостей страны
Евгений Клопотенко рассказал, что повара никогда не знают, для кого именно готовят – их имена скрывают в целях безопасности. Имена лидеров они узнают позже.
"Говорят только: "Сегодня едет очень близкая подруга Украины" или "едет человек, который не ест свинину". Видели эти фото, где утром вокзал, выходят из поезда люди и пишут: "Прибыл премьер-министр Саудовской Аравии". И тогда мы уже знаем, кого кормили".
У нас есть меню разработано, там 10 блюд. Борщ, сырники, ребра, тушенные в квасе, десерт из запеченного яблока с брынзой. Это ресторанное меню. Мы учили проводников подавать, специальные тарелки,
– назвал блюда ресторатор.
Клопотенко добавил, что имеет список кормящих гостей: от президента Европарламента до Орландо Блума. "У нас есть список, кого мы кормили с августа. Там такой список, что мне просто… Ты смотришь – президент Европарламента, да, кормили. Брэнсон – кормили. Орландо Блум на днях приезжал, был в ресторане, а меня не было, я даже с ним не поздоровался, кормили.
Борщ из ресторана Клопотенко / Фото из инстаграма "100 років тому вперед"
- Интересно, что, несмотря на то, что Евгений Клопотенко кормил многих лидеров, он не хотел бы быть поваром президента Владимира Зеленского. Но радостно согласился бы составить меню для всей семьи, если бы ему позвонила первая леди.
- Также Евгений Клопотенко имеет отличную идею предсмертного блюда для Владимира Путина. "Я бы туда наср*л", – сказал кулинар о наиболее подходящей пище для диктатора.