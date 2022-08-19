49-річний Євген Гудзь народився в місті Боярка, що під Києвом. 1992 року він як політичний біженець разом з мамою, батьком і братом виїхав до США, але коріння своє не забув. З 24 лютого співак активно підтримує Україну, а 18 серпня й сам з'явився на її теренах.
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Лідер гурту Gogol Bordello Євген Гудзь приїхав в Україну
В інстаграмі з 48-тисячною аудиторією лідер Gogol Bordello запостив сторіс з прикордонного пункту пропуску, де видніється напис "Україна". Рокер одразу ж сфотографувався з українськими прикордонниками, обгорнувшись синьо-жовтим прапором, і заявив, що він там, де має бути.
Тут. Саме там, де я повинен бути. Правильне місце в правильний час,
– прокоментував Євген Гудзь.
"Будьте в безпеці та будьте переможцями", "Бажаю вам усім безпеки, миру, перемоги", "Шлю тобі силу й любов", "Це дає надію", – прокоментували його фани з-за кордону.
Лідер гурту Gogol Bordello Євген Гудзь в Україні / Фото з інстаграму рокера
Як Gogol Bordello підтримує Україну
- У березні американський гурт присвятив пісню українській теробороні. Вона отримала лаконічну, але промовисту назву Teroborona.
- У квітні Євген Гудзь долучився до світового флешмобу на підтримку ЗСУ, в якому разом з Русланою, голлівудською акторкою Вірою Фармігою, Аліною Паш та іншими просив озброїти українську армію.
- Згодом Гудзь разом з гуртами Primus, Gogol Bordello, The Police випустив трек про президента Зеленського – Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленський: чоловік із залізними яйцями).
- У липні лідер Gogol Bordello мав колаборацію з Сергієм Жаданом і гуртом KAZKA – україномовну пісню "Сили перемоги".
- Зараз панк-рок гурт Gogol Bordello у світовому турі, в якому говорить про війну в Україні.