49-річний Євген Гудзь народився в місті Боярка, що під Києвом. 1992 року він як політичний біженець разом з мамою, батьком і братом виїхав до США, але коріння своє не забув. З 24 лютого співак активно підтримує Україну, а 18 серпня й сам з'явився на її теренах.

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Лідер гурту Gogol Bordello Євген Гудзь приїхав в Україну

В інстаграмі з 48-тисячною аудиторією лідер Gogol Bordello запостив сторіс з прикордонного пункту пропуску, де видніється напис "Україна". Рокер одразу ж сфотографувався з українськими прикордонниками, обгорнувшись синьо-жовтим прапором, і заявив, що він там, де має бути.

Тут. Саме там, де я повинен бути. Правильне місце в правильний час,

– прокоментував Євген Гудзь.

"Будьте в безпеці та будьте переможцями", "Бажаю вам усім безпеки, миру, перемоги", "Шлю тобі силу й любов", "Це дає надію", – прокоментували його фани з-за кордону.

Лідер гурту Gogol Bordello Євген Гудзь в Україні / Фото з інстаграму рокера

Як Gogol Bordello підтримує Україну