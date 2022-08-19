Довгий час Філіп Кіркоров мовчав про війну в Україні й просив лише про свободу для держзрадника Медведчука. Однак у липні продався путіну й поїхав співати для поранених окупантів у Криму – в Ялту та Феодосію. Після зустрічі з так званими "героями" запроданець рвонув відпочити в Лас-Веґасі, однак і там йому нагадали про Україну.

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Кіркоров перелякався через "Слава Україні" в Лас-Веґасі

Український фешн-блогер Микола Хрутс, який давно живе у США, помітив Філіпа Кіркорова в одному з фешенебельних ресторанів Лас-Веґаса. Він вигукнув "Слава Україні", а хтось з американців відповів "Героям слава". У цей момент путініст підняв голову й перелякано роззирнувся навколо.

Зустріли Кіркорова у Лас-Веґасі, нагадали що тут не сховаєшся. Кіркоров напудив у штанці,

– прокоментував український блогер.

Реакція мережі на вірусне відео

Український екстрасенс Макс Гордєєв опублікував у своєму інстаграмі відео з наляканим Кіркоровим і підписав: "А що по обличчю?" У коментарях теж відреагували: