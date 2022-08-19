49-летний Евгений Гудзь родился в городе Боярка, что под Киевом. В 1992 году он как политический беженец вместе с мамой, отцом и братом уехал в США, но свои корни не забыл. С 24 февраля певец активно поддерживает Украину, а 18 августа и сам появился на ее территории.

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Лидер группы Gogol Bordello Евгений Гудзь приехал в Украину

В инстаграме с 48-тысячной аудиторией лидер Gogol Bordello запостил сторис с пограничного пункта пропуска, где виднеется надпись "Украина". Рокер сразу же сфотографировался с украинскими пограничниками, обернувшись сине-желтым флагом, и заявил, что он там, где должен быть.

Здесь. Там, где я должен быть. Правильное место в правильное время,

– прокомментировал Евгений Гудзь.

"Будьте в безопасности и будьте победителями", "Желаю вам всем безопасности, мира, победы", "Шлю тебе силу и любовь", "Это дает надежду", – прокомментировали его фаны из-за границы.

Лидер группы Gogol Bordello Евгений Гудзь в Украине / Фото из инстаграма рокера

Как Gogol Bordello поддерживает Украину