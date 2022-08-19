49-летний Евгений Гудзь родился в городе Боярка, что под Киевом. В 1992 году он как политический беженец вместе с мамой, отцом и братом уехал в США, но свои корни не забыл. С 24 февраля певец активно поддерживает Украину, а 18 августа и сам появился на ее территории.
Читайте также Напрудил в штанишки: Киркоров испугался, услышав "Слава Украине" в Лас-Вегасе – вирусное видео
Лидер группы Gogol Bordello Евгений Гудзь приехал в Украину
В инстаграме с 48-тысячной аудиторией лидер Gogol Bordello запостил сторис с пограничного пункта пропуска, где виднеется надпись "Украина". Рокер сразу же сфотографировался с украинскими пограничниками, обернувшись сине-желтым флагом, и заявил, что он там, где должен быть.
Здесь. Там, где я должен быть. Правильное место в правильное время,
– прокомментировал Евгений Гудзь.
"Будьте в безопасности и будьте победителями", "Желаю вам всем безопасности, мира, победы", "Шлю тебе силу и любовь", "Это дает надежду", – прокомментировали его фаны из-за границы.
Лидер группы Gogol Bordello Евгений Гудзь в Украине / Фото из инстаграма рокера
Как Gogol Bordello поддерживает Украину
- В марте американская группа посвятила песню украинской терробороне. Она получила лаконичную, но красноречивое название Teroborona.
- В апреле Евгений Гудзь присоединился к мировому флешмобу в поддержку ВСУ, в котором вместе с Русланой, голливудской актрисой Верой Фармигой, Алиной Паш и другими просил вооружить украинскую армию.
- Потом Гудзь вместе с группами Primus, Gogol Bordello, The Police выпустил трек о президенте Зеленском – Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленский: мужчина с железными яйцами).
- В июле лидер Gogol Bordello имел коллаборацию с Сергеем Жаданом и группой KAZKA – украиноязычную песню "Сили перемоги".
- Сейчас панк-рок группа Gogol Bordello в мировом туре, где говорит о войне в Украине.