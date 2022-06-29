Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона рассказал о Евровидении-2023, сообщает 24 канал. Возможно, у Украины все еще есть шансы провести конкурс.

К слову Kalush Orchestra записывает общий трек с представителем Великобритании на Евровидении-2022.

Александр Ткаченко о Евровидении-2023

Министр культуры рассказал, что все остальные коллеги поддерживают позицию о том, что Евровидение должно пройти в Украине.

Мы продолжаем диалог с Европейским языковым союзом. Как только будут новости, мы вернемся к этому. Мы складывать руки просто не собираемся. Вопрос идет вокруг безопасности. Главная претензия – гарантии безопасности,

– сообщил Александр Ткаченко.

Министр не ответил, как Украина может обеспечить Европейскому языковому союзу гарантии безопасности. Однако он подчеркнул, что Оргкомитет продолжит переговоры с ЕС.

"Главное, что мы должны продолжить переговоры. У нас есть, поверьте, и план А, и Б, и С, и Д. Для того чтобы можно было достичь какого-то результата, нужно говорить. На сегодняшний день так складывается ситуация, что Европейский языковой союз теперь захотела продолжить разговор, что мы сделаем в конце этой недели – в начале следующей".

Евровидение-2023: главное